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В Екатеринбурге в выходные прошел престижный турнир по дзюдо "Большой шлем"

Трое свердловчан, вошедшие в сборную России, до борьбы за медали не дошли. Но в целом сборная страны выступила успешно, завоевав 12 медалей, в том числе две золотые. Все поединки состоялись в ДИВСе.