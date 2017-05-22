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11:20
, 22 мая 2017
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В Екатеринбурге в выходные прошел престижный турнир по дзюдо "Большой шлем"
Трое свердловчан, вошедшие в сборную России, до борьбы за медали не дошли. Но в целом сборная страны выступила успешно, завоевав 12 медалей, в том числе две золотые. Все поединки состоялись в ДИВСе.
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