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В "Майской прогулке" в Екатеринбурге приняли участие порядка 9 тысяч человек

Они прошли по трем маршрутам – на 50 км, 27 км и 18 км, сообщает "Областная газета". Параллельно в городе проходил полумарафон "Забег", в котором стартовали полторы тысячи человек.