, 45 просмотров Болельщики "Автомобилиста" на прощание разрисовали лед КРК "Уралец" Около 500 человек потратили 50 литров краски. Они рисовали талисмана команды - лося Автика, писали послания вернувшемуся в клуб голкиперу Якубу Коваржу и сборной России по хоккею. Один из болельщиков изобразил в форме "Автомобилиста" ежа. В этом году клуб выпустит почтовые открытки с самыми яркими рисунками, а автор лучшей картины получит главный приз – именной свитер "Автомобилиста" из комплекта формы следующего сезона, сообщает пресс-служба клуба. Арена в КРК "Уралец" закрыта на летнюю профилактику, лед растопят. Новый сезон в КХЛ начнется в августе.