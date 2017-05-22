, 53 просмотра Сотрудники автоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с гибелью человека Авария случилась накануне днем на 116-м километре автодороги Ивдель-ХМАО. По предварительным данным, водитель "Hyundai Solaris" возвращался в Екатеринбург со стороны Югорска, он заснул за рулем и выехал на встречную полосу. В результате ВАЗ-2112 съехал в кювет и опрокинулся, а "Hyundai" столкнулся с "Chevrolet Cruze". Пассажир "Hyundai" скончался на месте, два участника ДТП доставлены в больницу. ГИБДД напоминает, что на автодороге Ивдель-ХМАО есть 8 специальных стоянок, где усталые водители могут восстановить силы, чтобы не засыпать за рулем.