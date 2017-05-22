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Выручка от продажи билетов на благотворительный хоккейный матч в Екатеринбурге составила полтора миллиона рублей

19 мая в КРК "Уралец" состоялся матч с участием уральских звезд шоу-бизнеса и спорта, а также местных политиков. Средства поступили в благотворительный фонд биатлониста Антона Шипулина, который планирует построить спортивную площадку в одном из детских домов области. Предположительно, это будет детдом в селе Бутка. Благотворительные хоккейные матчи проходят в Свердловской области с 2015 года, на собранные средства построены спортивные площадки в Серовском и Первоуральском детских домах, сообщает Департамент информполитики губернатора.