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Екатеринбуржцы стали активнее продавать дорогую недвижимость

Число зданий коммерческого назначения, выставленных на продажу в городе, за последний год выросло на 20%. Это данные N1.RU, аналитики портала проанализировали более 300 подобных предложений. Средняя площадь зданий в этом сегменте - около 1500 квадратных метров. Самый большой объект среди всех предложений - торгово-офисный центр площадью более 11 тысяч "квадратов", - рассказала руководитель пресс-службы N1 Анастасия ГринёваСамый дорогой объект стоит 507 миллионов рублей - это новое 7-этажное здание в центре Екатеринбурга. А самые дешевые предложения в этом сегменте - павильоны по 50-100 "квадратов" стоимостью до 1 миллиона рублей.