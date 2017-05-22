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Рядом с ДК Лаврова на Уралмаше появится перехватывающая парковка

Работы на участке уже начались, сообщает портал 66.RU. Когда стоянка будет готова, пока неизвестно. По данным портала, после открытия стоянка будет платной. Аналогичная парковка у станции метро "Ботаническая" тоже сначала была платной. Но через несколько лет въезд туда сделали свободным. В 2009 году администрация Екатеринбурга анонсировала планы по строительству 19 перехватывающих парковок, через два года речь шла только о 4 таких паркингах.