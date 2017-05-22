Сообщения
БлогиНовостиИнтервьюОпросыПрограммыРеклама Слушать радио
12:49, 22 мая 2017 ,  53 просмотра
Рядом с ДК Лаврова на Уралмаше появится перехватывающая парковка
Работы на участке уже начались, сообщает портал 66.RU. Когда стоянка будет готова, пока неизвестно. По данным портала, после открытия стоянка будет платной. Аналогичная парковка у станции метро "Ботаническая" тоже сначала была платной. Но через несколько лет въезд туда сделали свободным. В 2009 году администрация Екатеринбурга анонсировала планы по строительству 19 перехватывающих парковок, через два года речь шла только о 4 таких паркингах.
Версия для печати
Подписаться на новости
БЛОГИ
Лариса Бузунова Директор фонда "Город.Pro"
Имитационные велодорожки по сути подставляют велосипедистов
Такие "велодорожки", сделанные для галочки, не только никак не помогают велосипедистам...
22 мая , 23 просмотра
БЛОГИ
Дмитрий Москвин политолог, кандидат политических наук.
В Ночь музеев заглянул в музеи, в которые дорога всё не пролегала
В Екатеринбурге небольших и массово неизвестных музеев - тьма. Если бы не городские ивенты, то о ...
22 мая , 16 просмотров
БЛОГИ
Николай Коляда драматург, режиссёр, писатель
Опять какие-то бегуны бегают по центральным улицам
До трех ночи был в театре, пока не закончилась ночь музеев. Упал дома спать, как колосок подрубл...
22 мая , 31 просмотр
СМИ2
АНОНСЫ
22 мая "Ординаторская" После 15:00.
Задать вопрос
22 мая "Интервью" После 14:00. Гость: уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.
Задать вопрос
23 мая "Утренний разворот на Екатеринбург" В прямом эфире после 9:30. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.
Задать вопрос
22 мая "Разворот на Екатеринбург" В прямом эфире - после 13:00. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.
Задать вопрос
СМИ2
АРХИВ НОВОСТЕЙ МАЙ 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        
Микрохирургия
УА
ОПРОСЫ
Мешают ли Вам велосипедисты (на дорогах и тротуарах)?
Число проголосовавших: 12
22 мая
Диал
КонтактыО насВакансии Нашли опечатку? Выделите фрагмент и отправьте нажатием Ctrl+Enter.
© 2017 «Эхо Москвы»
Екатеринбург, пр. Ленина, 41, mail@echoekb.ru
Телефоны: (343) 371-54-86, 371-33-43, 371-35-43
Политика конфиденциальности.
Отправить новость
ФИО *
E-mail *
Текст новости *
Приложить файл
* поля, обязательные для заполнения
Написать письмо
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля, обязательные для заполнения
Отправить резюме
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля, обязательные для заполнения
Подписаться на новости
ФИО *
E-mail *
* поля, обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля, обязательные для заполнения
Заявка на рекламную кампанию
Контактное лицо *
Компания *
E-mail *
Телефон *
Дополнительные сведения
* поля, обязательные для заполнения