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Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб урезал полномочия мэра

Якоб направил в Гордуму проект поправок в Устав муниципалитета. Они упраздняют право решающего голоса главы городской Думы при голосованиях. Кроме того, председатель Гордумы теряет право на изменение границ районов города. При этом мэр сможет участвовать в управлении политическими партиями и общественными организациями. Это делается для приведения муниципального законодательства в соответствие с федеральным и региональным. Поправки касаются также работы главы администрации – они прописывают действия на случай ареста сити-менеджера и правила его увольнения. Если градоначальник будет уличен во взятке, губернатор через суд сможет разорвать с ним контракт, пишет Znak.com. Дата рассмотрения поправок Гордумой пока не назначена.