, 61 просмотр Опубликованы разрешительные документы на строительство храма-на-воде в Екатеринбурге Их можно скачать на официальном портале городской администрации. В них указано, что храм должен быть оборудован гаражом. Стоянка предназначена для машин сопровождения, джипа и микроавтобуса. В соборе оборудуют двухкомнатный кабинет для митрополита с мини-кухней и душевой. Туалеты для прихожан должны быть построены за пределами храма, пишет "Политсовет". Кроме того, в храме предусмотрен конференц-зал на сто мест. Согласно проекту, высота храма составит 69,5 метра. Площадь искусственного острова на городском пруду должна составить 0,9 гектара. Отметим, этой весной в Екатеринбурге прошли массовые акции протеста против строительства храма на городском пруду.