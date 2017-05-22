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С начала года в Свердловской области выявлено почти 2 500 случаев ВИЧ

В основном среди пораженных вирусом молодые люди и люди среднего возраста. В половине случаев ВИЧ передается половым путем, при употреблении наркотиков вирус получили 45% инфицированных. От половых партнеров чаще всего заражаются женщины, а мужчины почти в 16% случаев заражаются из-за употребления наркотиков. В регионе почти тысяча детей заразились ВИЧ от матерей, при этом всего за время наблюдений ВИЧ-инфицированные родили более 16,5 тысячи детей – подавляющее большинство из детей здоровы, сообщает "Новый день" со ссылкой на пресс-службу областного Роспотребнадзора. В прошлом году министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова признала Свердловскую область лидером по количеству ВИЧ-инфицированных.