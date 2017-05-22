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Собирать деньги на улице и в общественном транспорте под видом благотворителей может кто угодно - портал 66.RU провел эксперимент

Журналистка портала вооружилась прозрачной коробкой, фотографиями больных детей, надела спецжилет и в таком виде собирала деньги на помощь нуждающимся. При небольшом трафике ей за 10 минут удалось собрать 450 рублей, никто из жертвователей не спросил у нее о гарантиях того, что деньги дойдут до адресата. Она передала средства в настоящий благотворительный фонд. В других случаях так называемые "волонтеры" под видом благотворителей зачастую просто собирают деньги на личные нужды или нужды тех, кто их нанял. Напомним, ранее главные благотворительные фонды России, которые входят в ассоциацию "Все вместе", составили декларацию о добросовестности в сфере благотворительности при сборе средств через ящики-копилки и выступили против сбора денег на улицах.