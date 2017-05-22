, 105 просмотров Внедрение института самозанятых в России пока неуспешно О первых результатах заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные ФНС, за первые три месяца действия нормы Налогового кодекса о двухлетних налоговых каникулах заявку на получение статуса самозанятого подали только 40 человек. Пока норма о налоговых каникулах распространена только на три категории работников: нянь и сиделок, домработниц, а также репетиторов. Ранее в предложенном варианте было 45 профессий, добавил Титов. По его словам, в принятом виде закон не решает главной задачи — способствовать массовому выходу миллионов фрилансеров из тени. Бизнес-омбудсмен отмечает, что необходима регистрация в "одном окне" как индивидуальных предпринимателей без образования юрлица, а единый платеж составлял 10-20 тысяч рублей в год, пишет "Деловой квартал".