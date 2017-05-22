, 124 просмотра Публикация мэрией разрешительных документов по храму-на-воде – это "объявление войны" горожанам Слушать Так считает один из организаторов Комитета городского пруда Дмитрий Москвин. По его словам, комитет сейчас разрабатывает дальнейшую стратегию борьбы за неприкосновенность прудаПо мнению Москвина, нужно рассматривать альтернативные варианты строительства. Напомним, на прошлой неделе городские проектировщики на Градсовете предложили перенести храм на сушу. Для собора они рассмотрели площадку в районе "Космоса" и "Динамо". Отметим также, в Екатеринбурге в этом году прошли две массовые акции против застройки Городского пруда.