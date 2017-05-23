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Областная ГИБДД за три дня оштрафовала нарушителей за неправильную перевозку детей почти на 3,5 миллиона рублей

Таковы итоги акции "Безопасная дорога", ее провели с 18 по 20 мая. Всего за три дня госавтоинспекторы выявили 1 107 нарушений. На каждого водителя-нарушителя составлен административный материал. Виновные должны заплатить штрафы в 3 000 рублей. В основном нарушения выявлялись возле детских садов и школ. В автоинспекции добавили, что только за истекшие выходные на территории Свердловской области произошло 4 ДТП, в которых травмы получили дети. В одном случае ребёнка перевозили на подушке.