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Ленинский районный суд наказал екатеринбуржца за репост и надпись в лифте

29-летнего Павла Волкова обвинили по статье "Экстремизм" по двум эпизодам. Первый из них - это репост видеоролика, на котором запечатлен пожар в ресторане "Соломон". Второй эпизод - по надписи националистического содержания, которую обнаружили в подъезде, где живет молодой человек. Ему назначено наказание в виде 1 года и 8 месяцев исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства, сообщили Znak.com в пресс-службе суда.