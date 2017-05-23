, 61 просмотр В Свердловскую область вновь идут заморозки до -4 градусов Синоптики ожидают их ночью в период с 23 по 25 мая. В мае заморозки на Среднем Урале происходят постоянно. Так, на прошлой неделе местами температура воздуха в регионе опускалась ночью до -7 градусов, шел снег. Между тем синоптики прогнозируют, что 25 мая начнется постепенное потепление. Так, днем воздух прогреется до 22 градусов тепла. По предварительным прогнозам, в июне в Свердловской области температура воздуха будет в пределах климатической нормы: от +18 до +23 градусов.