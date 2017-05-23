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1300 детских лагерей Свердловской области готовы принять отдыхающих

Уже проведены работы по дезинфекции и дератизации территорий и помещений в оздоровительных организациях. Также там обрабатывают территорию от клещей. Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, сейчас в загородных и городских лагерях проводится обучение работников, а персонал пищеблоков проверяют на наличие норовирусов и ротавирусов. Всего этим летом в лагерях Среднего Урала отдохнут почти 175 тысяч детей.