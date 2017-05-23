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Дольщики "Первого Николаевского" хотят напомнить о себе, организовав митинг в центре Екатеринбурга

Накануне они подали заявку на проведение акции 4 июня на Площади Труда. На сегодняшний день, по словам дольщиков, стройка не возобновлена и постепенно разграбляется, так как плохо охраняется. Они отмечают, что на 24 мая намечено очередное слушание о банкротстве "УктусСтроя", который был застройщиком объекта. Прекращение дела о банкротстве – одно из условий участия в проекте "Сбербанка", который, в свою очередь отмечает, что работа по поиску компромиссных вариантов с дольщиками и кредитором продолжается. Напомним, что проблемы с достройкой "Первого Николаевского" возникли из-за недостатка средств. Дольщики в ноябре уже выходили на митинг, пишет Е1.