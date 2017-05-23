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В Екатеринбурге во время ЧМ по футболу запретят продажу оружия и введут войска

Президент Владимир Путин накануне внес изменения в указ "Об особенностях применения усиленных мер безопасности на время мундиаля и Кубка конфедераций FIFA". В соответствии с поправками во время турниров в городах, где пройдут матчи, запрещается оборот гражданского, служебного оружия и патронов, ядовитых веществ, а также взрывчатых веществ и изделий на их основе. Кроме того решено подключить к обеспечению безопасности Министерство обороны. Согласно указу президента, охрану ЧМ-2018 усилят 1600 военных, пишет URA.RU.