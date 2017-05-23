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Евгений Ройзман сегодня отчитается о проделанной за год работе

Мэр выступит перед коллегами по городской Думе. Ранее глава Екатеринбурга уже отчитался перед депутатами профильной комиссии. Судя по предварительному тексту, Ройзман недоволен тем, что у него недостаточно полномочий, которые из-за разделения власти сведены до уровня представительских функций. Тем не менее, благодаря четко налаженному взаимодействию мэра с главой администрации города Александром Якобом, совместными усилиями в непростой текущей экономической ситуации удается решать практически любые городские проблемы, - говорится в тексте отчета. Сегодняшнее выступление Евгения Ройзмана - первое после его заявления о своем выдвижении в губернаторы Свердловской области от партии "Яблоко", пишет ЕАН.