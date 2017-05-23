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Дом Росгвардии на Широкой речке достроят за 150 миллионов рублей

Застройщика определили по результатам аукциона. Им стала компания "Альфастрой". Предполагается, что 10-этажный трёхсекционный дом для военных должны завершить к 30 ноября. "Ввиду расторжения государственного контракта заказчиком в одностороннем порядке возникла необходимость в завершении выполнения строительно-монтажных работ в полном объёме проектно-сметной документации с последующим вводом объекта в эксплуатацию", – объясняется в документации к аукциону. Это будет дом экономкласса. Всего на 129 квартир, пишет Е1.