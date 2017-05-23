, 88 просмотров Екатеринбург стал четвертым в рейтинге перспективных мегаполисов Это итоги исследования, которое провели журналисты издания "Русский репортер". Они сопоставили социально-экономические показатели мегаполиса и результаты соцопросов его жителей. В результате уральская столица вошла в топ-5, сумев опередить Казань, Новосибирск и Пермь. На первых трех местах топа - Тюмень, Краснодар и Ростов-на-Дону. Среди положительных аспектов: хорошие средние зарплаты в Екатеринбурге, лидирующие показатели в розничной торговле. Примечательно, что в 2008 году наш город занимал первое место по всем показателям, отмечает ЕТВ.