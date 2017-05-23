, 102 просмотра Депутат Константин Киселёв намерен принять участие в выборах губернатора Свердловской области Об этом он объявил на заседании думы Екатеринбурга. В связи с этим Киселёв отказался от назначения на оплачиваемую депутатскую ставку. Он заявил коллегам, что предвыборная кампания потребует от него больших затрат по времени, и он не сможет в полную силу заниматься думской работой. В интервью Znak.com Киселёв рассказал, что участвует в кампании, чтобы представить либеральный электорат. И любые выборы он рассматривает с точки зрения пользы, которую они должны принести, вне зависимости от результатов.