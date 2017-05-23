, 57 просмотров Прокуратура обязала больницу Сысерти возить больных на гемодиализ в Екатеринбург Такое решение было принято после проверки соблюдения законодательства о здравоохранении при оказании медицинской помощи инвалидам, страдающим тяжелыми заболеваниями почек. С заявлениями о нарушениях обратились местные жители. Всего в муниципалитете проживает 28 пациентов, которые нуждаются в заместительной терапии. Поскольку в Сысерти нет диализной клиники, пациенты вынуждены ездить в больницу Екатеринбурга. 3 раза в неделю они добираются до клиники на общественном либо личном транспорте, а также на такси. По мнению прокуратуры, это может привести к инвалидности и даже смерти пациента по пути в клинику и обратно. В результате проверки по требованию ведомства сейчас больница должна организовать транспорт таким пациентам. Финансировать эти поездки будет региональный Минздрав, пишет JustMedia.