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Екатеринбургу вернули часть градостроительных полномочий

Сегодня Заксобрание области одобрило в первом чтении законопроект о двух из шести градостроительных полномочий. Напомним, с осени 2015 года они переданы на уровень региона. Решение поддержали 39 из 42 присутствующих депутатов, передает корреспондент Znak.com. Инициативу в Заксобрание внес врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, тогда находившийся в статусе главы региона. Докладчиком по вопросу сегодня выступил первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов. Предполагается, что с 1 января 2018 года Екатеринбург получит обратно полномочия по утверждению правил землепользования и застройки города и по утверждению документации по планировке территории.