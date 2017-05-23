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В Екатеринбурге приставы забрали у мужчины шиномонтажку за долги по алиментам

А землю под ней конфисковали в пользу МУГИСО. Таким образом приставы исполнили сразу два разных исполнительных производства. Во-первых, они освободили изъятую по решению суда землю. Во-вторых, эвакуировали с этой земли постройку, которая была арестована по другому решению суда. Гараж вывезли вместе с имуществом. Оборудование передали на ответственное хранение. В дальнейшем его оценят и продадут, чтобы погасить хотя бы часть алиментов. Задолженность составляет около 300 тысяч рублей. В ведомстве сообщили, что в преддверии Дня защиты детей все силы Службы судебных приставов направлены на взыскание алиментных платежей, пишет Е1.