Решение депутата Константина Киселёва принять участие в выборах губернатора Свердловской области – полная неожиданность
Так считает политолог Сергей Мошкин. По его мнению, у Киселёва есть договоренности с администрацией губернатора, и он намерен выдвинуться, чтобы противодействовать Евгению Ройзману, который тоже решил участвовать в выборах Слушать
Решение Киселёва ничего не меняет, - считает политолог Федор Крашенинников. По его мнению, к Евгению Ройзману это отношения не имеет Слушать
Сам Константин Киселёв в интервью Znak.com рассказал, что участвует в предвыборной кампании, чтобы представить либеральный электорат.