, 12 просмотров Решение депутата Константина Киселёва принять участие в выборах губернатора Свердловской области – полная неожиданность Слушать Слушать Так считает политолог Сергей Мошкин. По его мнению, у Киселёва есть договоренности с администрацией губернатора, и он намерен выдвинуться, чтобы противодействовать Евгению Ройзману, который тоже решил участвовать в выборахРешение Киселёва ничего не меняет, - считает политолог Федор Крашенинников. По его мнению, к Евгению Ройзману это отношения не имеетСам Константин Киселёв в интервью Znak.com рассказал, что участвует в предвыборной кампании, чтобы представить либеральный электорат.