, 103 просмотра К открытию фестиваля The Beatles организаторы сняли клип с участием знаменитых уральцев Популярную песню "All you need is love" вместе с музыкантами спел глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Таким образом известные жители Екатеринбурга решили привлечь внимание горожан к музыкальному фестивалю. Второй фестиваль The Beatles Fest пройдет в эту субботу, на бульваре Культуры на Уралмаше. В этом году праздник музыки приурочен ко Дню Орджоникидзевского района. В день фестиваля на бульваре Культуры установят арт-объекты, тематические фотозоны, шатры для проведения различных форм досуга. Всего выступят более 50 музыкальных групп из Екатеринбурга, которые сыграют кавер-версии песен ливерпульской четверки, пиешт 66.RU.