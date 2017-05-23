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13:29, 23 мая 2017 ,  99 просмотров
В Екатеринбурге начались опрессовки
Локальные гидравлические испытания проводят с применением передвижных установок на проблемных местах сетей. Энергетики обещают, что жители их не заметят, так как горячую воду отключать не будут. Опрессовки планируют провести в этом году в два этапа: с 30 мая по 1 июня и с 11 по 13 июля, – пояснили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании. Всего за лето специалистам предстоит проверить на прочность и плотность 3 200 километров квартальных и магистральных трубопроводов. На ремонт и техническое перевооружение теплосетевого комплекса потратят 1,3 миллиарда рублей, пишет Е1.
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