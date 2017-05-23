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С 9 по 11 мая следующего года в Екатеринбург привезут кубок чемпионата мира по футболу

График турне трофея по российским городам опубликован на сайте FIFА. Оно начнется 3 сентября в Москве на Красной площади. Потом трофей провезут по 24 городам. Это традиционное событие. Обычно в эти дни с кубком может сфотографироваться любой желающий. Кубок изготовлен из золота 18 карат на малахитовом основании, на призе изображены две человеческие фигуры, подпирающие Землю, пишет Znak.com. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Екатеринбурге будут четыре матча группового этапа.