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Городская больница №24 худеет

Там придумали как привлечь сотрудников медучреждения к здоровому образу жизни и показать пример пациентам: с начала года в больнице стартовал конкурс "24-ка, стань стройнее!". В нём участвуют 12 человек: три команды, в каждой из которых есть капитан и группа поддержки – худеют врачи, медсёстры, сотрудники IT-службы, юристы. За первые месяцы сотрудники больницы на всех сбросили больше 70 кило. Сидеть на диете и вести здоровый образ жизни нужно как минимум до конца года. В качестве поддержки стройнеющим медикам администрация больницы выделяет диетическое питание, возможность посещать спортзал и консультироваться с психологами. Медики отмечают, что с начала конкурса как минимум никто не поправился. Лидер соревнования – программист 24-ки – уже скинул 12,5 кило, пишет Е1.