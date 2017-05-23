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Футболисты "Урала" ушли в отпуск на три недели

Подготовка к новому сезону стартует 12 июня. В этот день подопечные Александра Тарханова пройдут углубленное медицинское обследование в Москве и Екатеринбурге. 13 июня стартует первый летний сбор на спортивной базе "Бажовия" под Сысертью. 21 июня команда, как и в прошлом году, отправится в Словению. Там футболисты "Урала" проведут два учебно-тренировочных сбора и сыграют несколько контрольных матчей. В этом сезоне "Урал" занял 11 место. Следующий чемпионат России стартует 16 июля, пишет Znak.com.