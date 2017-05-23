, 101 просмотр 200 талантливых школьников примет УрФУ в своем научном лагере Побывать бесплатно на двух летних сменах на Таватуе смогут ученики с 7 по 10-е классы. Заявки ожидают до конца мая. Как отмечают организаторы, важны не баллы на олимпиадах, сколько нестандартное мышление и творческое видение. Университет заинтересован в работе с талантливыми школьниками и будущими абитуриентами, которые осознанно и целенаправленно поступают на такие направления, как, например, Национальная технологическая инициатива. По словам организаторов, лучшие участники смен будут приглашены на февральскую Уральскую проектную смену в Образовательный центр "Сириус" в Сочи, получат подарки от партнёров и дополнительные баллы при поступлении в УрФУ, пишет Е1.