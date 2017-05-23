, 122 просмотра В Екатеринбурге из-за женщины, приютившей больше 30 кошек, жильцы дома вынуждены переезжать Женщина, подбирающая с улицы бездомных кошек, стала причиной постоянных жалоб жителей дома на Красных Командиров, 11. Со своей дочерью-подростком она живёт на первом этаже дома. Открытое окно служит входом и выходом для животных. Их число меняется, зимой соседи насчитали 36 штук, сейчас немного меньше. Администрация регулярно призывает хозяйку к порядку, вызывает комиссию и выдает предписание. Но это не помогает. По словам представителей управляющей компании, сами они накладывать административные взыскания на кошатницу не могут, пишет Е1.