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Депутаты областного Заксобрания отменили льготную ставку налога для транспортников, которые возят пассажиров внутри городов и между ними

Этой привилегией никто не пользуется. Как рассказал депутат Михаил Клименко, ни одно предприятие за последние несколько лет не воспользовалось льготой. К такому выводу авторы законопроекта пришли, изучив данные, предоставленные Минтрансом области. В Каменске-Уральском, например, перестали пользоваться льготами, потому что упразднили троллейбусы. Льгота перестанет действовать с 1 января 2018 года, пишет "Новый день".