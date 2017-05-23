, 166 просмотров В Екатеринбурге из окна квартиры на 10 этаже выпал малыш Слушать Мальчику еще нет 2 лет, он выжил, сейчас находится в больнице. Следователи организовали проверку. Мать ребенка сообщила, что несколько дней назад мальчик научился добираться к окну по батарее, - рассказал представитель областного управления Следственного комитета Максим ЧалковПадение ребенка смягчили ветви деревьев, растущих под окнами многоэтажки. Кроме того, грунт, на который он упал, мягкий и сыпучий. Напомним, ранее Горздрав и следователи призвали родителей следить за своими детьми. Этой весной из окон уже выпали несколько малышей.