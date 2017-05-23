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Депутаты Гордумы обратились к врио губернатора Евгению Куйвашеву с просьбой передать территорию ЦПКиО в собственность муниципалитета

Кроме того они попросили снять с парка Маяковского статус особо охраняемой природной территории, речь идет о восьми участках земли. Обсуждается этот вопрос еще с 2014 года. Сегодня на заседании из 25 присутствующих в зале депутатов за проголосовали 22. За высказался и директор парка Роман Шадрин. По его словам, город субсидирует парк на 16%. "Этого хватает только на выплату минимальной зарплаты сотрудникам и на 50% оплаты коммунальных услуг. Больше нам дать не имеют права, потому что земля не наша", - заявил Шадрин. Он добавил, что в случае вывода парковой земли из статуса особо охраняемой территории там начнется капитальное строительство, а руководство развлекательного комплекса сможет привлекать инвесторов, пишет портал 66.RU.