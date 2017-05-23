, 258 просмотров Поклонники Руслана Соколовского завалили жалобами судью, которая вынесла блогеру приговор На официальном сайте Верх-Исетского райсуда появилось обращение председателя суда Николая Морозова, он говорит, что после оглашения приговора Соколовскому в адрес судьи Шопоняк поступило большое количество сообщений. Граждане недовольны приговором, высказывают отношение к религии и верующим и настаивают на изменении законодательства. Председатель суда разъясняет, что суд может рассматривать обращения граждан лишь в пределах своей компетенции, которая строго ограничена законами, пишет "Новый день". Он отметил, что суд или судья не вправе выражать свое отношение, вступать в дискуссию по вопросам, указанным в упомянутых обращениях, но приговор можно обжаловать. Отметим, что апелляционная жалоба уже была подана в Свердловской областной суд защитой Соколовского. Напомним, суд приговорил блогера к 3,5 годам лишения свободы условно: в течение этого срока он не сможет менять место жительства и посещать массовые мероприятия.