, 82 просмотра Сегодняшнее регулирование не стимулирует самозанятых к легализации - считает свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх Слушать Напомним, на прошлой неделе уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что внедрение института самозанятых в России пока неуспешно. По мнению Артюх, список видов деятельности, которые предлагаются по закону для легализации самозанятых, слишком узокЗа первые три месяца действия нормы о двухлетних налоговых каникулах заявку на получение статуса самозанятого подали только 40 человек, пишет "Коммерсантъ". Пока эта норма распространена только на нянь и сиделок, домработниц, а также репетиторов.