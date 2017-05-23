, 87 просмотров Созданию и полноценной работе ГБУ в регионах мешают разные инвестиционные возможности, отсутствие методологии и нехватка грамотных кадров Слушать Об этом на встрече с журналистами рассказали представители Российского общества оценщиков. В соответствии с законодательством, все регионы должны перейти на методику расчёта имущественного налога на основе кадастровой стоимости в ближайшее время. Свердловская область переход этот пока не осуществила и быстро ситуация не изменится. По словам некоторых экспертов, регион пока не готов к переходу на новую систему. Сегодня проблема кадастровой оценки заключается в том, что на протяжении пяти лет она проводилась независимыми оценщиками и результат этой оценки вызвал недовольства налогоплательщиков и судебные разбирательства во многом, рассказала президент Российского общества оценщиков Светлана Табакова. Проблем несколько: сама методология, основанная на массовой оценке, скудные факторы и характеристики объектов недвижимости и то, каким образом решаются вопросы индивидуальных заявителей, не согласных с результатом определенной кадастровой стоимостиСейчас ГБУ созданы в 11 регионах. До 2020 года предстоит изменить методологию оценки, и решить кадровые проблемы, в том числе определить требования, которые будут определять квалификацию оценщиков.