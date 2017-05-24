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В Екатеринбурге преступник использовал для ограбления парик и накладной бюст

Он переоделся в блондинку, чтобы его не узнала знакомая сотрудница оптовой базы на Стрелочников, 19а, которую он решил ограбить. Мужчина под угрозой электрошокера забрал у продавщицы более 120 тысяч рублей. Его задержали работники базы. Грабителю 21 год, он студент юридического факультета в одном из вузов Екатеринбурга. Молодой человек признался, что финансовых трудностей не испытывал, свой проступок он объяснил глупостью. Сейчас ему грозит до 10 лет заключения за разбой, сообщает пресс-служба городского управления МВД.