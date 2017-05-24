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Екатеринбуржцы могут оставить запись в книге соболезнований британского генконсульства в связи с терактом в Манчестере

Посольство Великобритании откроет книгу соболезнований в трех городах России - Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Чтобы оставить запись в знак сочувствия пострадавшим, нужно прийти в офис генконсульства на Гоголя, 15а. Книга соболезнований – официальный атрибут траурных церемоний, такие книги есть в посольствах и генконсульствах разных стран, сообщает РИА Новости. Вечером в понедельник на стадионе "Манчестер-Арена" во время концерта произошли несколько взрывов, 22 человека погибли, более 50 пострадали.