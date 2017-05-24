, 188 просмотров В Екатеринбурге сегодня утром с третьего этажа упал 3-летний ребёнок Слушать У него черепно-мозговая травма. Известно, что мальчик находился в квартире с бабушкой. Сейчас следователи осматривают место происшествия. Опрашиваются очевидцы, - рассказал официальный представитель областного управления Следственного комитета Максим ЧалковНакануне из окна квартиры на 10 этаже выпал мальчик, ему еще нет 2-х лет. Падение смягчили ветки дерева, сейчас ребенок в больнице. Напомним, ранее Горздрав призвал родителей следить за своими детьми. Этой весной из окон уже выпали несколько детей.