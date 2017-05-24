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14:07, 24 мая 2017 ,  107 просмотров
Бюджетное послание губернатора региональному Законодательному собранию в Свердловской области отменят
Законопроект с поправками в Устав региона внесен в областной парламент. Из полномочий губернатора исключат право определять бюджетную политику – теперь это будет делать правительство области, пишет агентство "Политсовет". После этого в законодательстве останется одно обязательное выступление главы региона перед депутатами: губернатор будет отчитываться о работе правительства. Поправки в Устав также предполагают отмену президиума правительства – собрание ключевых министров, которые определяли стратегические вопросы руководства областью. Президиум создал предыдущий губернатор Александр Мишарин.
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