, 107 просмотров Бюджетное послание губернатора региональному Законодательному собранию в Свердловской области отменят Законопроект с поправками в Устав региона внесен в областной парламент. Из полномочий губернатора исключат право определять бюджетную политику – теперь это будет делать правительство области, пишет агентство "Политсовет". После этого в законодательстве останется одно обязательное выступление главы региона перед депутатами: губернатор будет отчитываться о работе правительства. Поправки в Устав также предполагают отмену президиума правительства – собрание ключевых министров, которые определяли стратегические вопросы руководства областью. Президиум создал предыдущий губернатор Александр Мишарин.