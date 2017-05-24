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Более 2,5 миллиона рублей похитили из екатеринбургского банка вооруженные гранатой и пистолетом грабители

Как пишет URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, нападение на банк на проспекте Космонавтов, 45 произошло сегодня. Злоумышленники украли 2 миллиона 700 тысяч рублей. Сотрудникам угрожали пистолетом и гранатой, никто не пострадал. В этом здании находятся два кредитных учреждения - "Совкомбанк" и "Югра". В пресс-группе городского управления МВД агентству обещали прокомментировать этот случай позже.