, 63 просмотра В ближайшее десятилетие на рынке жилья произойдут серьёзные изменения из-за демографической ситуации Слушать Количество молодых семей, которые приобретают маленькие квартиры, снизится. А основными покупателями станут семьи, которые улучшают жилищные условия и интересуются уже многокомнатными квартирами. Такой прогноз дал аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. Он пояснил, что текущий рынок жилья в основном базируется на запросах со стороны многочисленного поколения 70-х и 80-х годов. Но на смену приходит поколение 90-х – оно малочисленное и уже не сможет заместить ту структуру спроса, которая сформировалась в предыдущие годыДобавим, согласно статистике, в екатеринбургских новостройках сейчас всего 1% четырехкомнатных квартир.