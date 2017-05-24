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15:50, 24 мая 2017 ,  287 просмотров
Жители ВИЗа недовольны предстоящим перекрытием улицы Репина
С учетом всех предстоящих ремонтов большая часть района окажется отрезанной от центра города. Напомним, сегодня вечером закроют движение машин по улице Репина на участке от Крауля до Малышева. Троллейбусы не будут доезжать до конечных станций Посадская и Крауля, они будут разворачиваться на перекрестке Малышева и Репина. Из-за ремонта ветки закроют движение трамваев от станции ВИЗ до Волгоградской с 18 часов 26 мая до 16 часов 9 июня. Также перекрытыми останутся улицы Татищева и Пирогова. В комментариях к новостям жители Виза пишут, что добираться до центра города им придется пешком, отмечает Е1.
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