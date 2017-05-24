, 63 просмотра Самые высокие зарплаты в прошлом году были в финансовой отрасли, а самые низкие - в сельскохозяйственной Слушать Об этом сообщило Министерство труда телеканалу RT со ссылкой на данные Росстата. Так, средняя зарплата работника финансовой отрасли составила больше 78 000 рублей. А средняя зарплата у тех, кто занимается сельским хозяйством, более 21 000 рублей. Здесь не всё так однозначно, - считает заместитель директора агентства "Кадровые технологии" Вячеслав СычёвСычёв добавил, что в Екатеринбурге большие зарплаты получают в сфере IT-банкинга. Особенно сейчас востребованы специалисты, которые разбираются в блокчейне.