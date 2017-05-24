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"Уралвагонзавод" может второй раз подряд сменить собственника

Недавно получивший эту корпорацию "Ростех" рассматривает передачу предприятий УВЗ концерну "Калашников", пишет Znak.com со ссылкой на два источника на рынке. На запросы агентства пресс-службы упомянутых компаний еще не ответили. В феврале была одобрена передача на рассмотрение наблюдательного совета "Ростеха" вопроса о продаже 26% акций "Калашникова" частным акционерам. Сейчас "Ростеху" принадлежит 51% акций "Калашникова". УВЗ полностью перешел под контроль "Ростеха" в декабре.