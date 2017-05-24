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15:55, 24 мая 2017 ,  76 просмотров
"Уралвагонзавод" может второй раз подряд сменить собственника
Недавно получивший эту корпорацию "Ростех" рассматривает передачу предприятий УВЗ концерну "Калашников", пишет Znak.com со ссылкой на два источника на рынке. На запросы агентства пресс-службы упомянутых компаний еще не ответили. В феврале была одобрена передача на рассмотрение наблюдательного совета "Ростеха" вопроса о продаже 26% акций "Калашникова" частным акционерам. Сейчас "Ростеху" принадлежит 51% акций "Калашникова". УВЗ полностью перешел под контроль "Ростеха" в декабре.
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