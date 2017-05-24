, 72 просмотра Екатеринбургские компании отказывают горожанам в работе из-за их внешности Слушать Это выяснили аналитики сайта Зарплата.ру. Такую причину отказа в работе назвали около 50% участников опроса. При этом большинство респондентов считают это несправедливым. Чаще всего требования к внешнему виду предъявляют администраторам и секретарям, сотрудникам офисов и продавцам, - рассказала сотрудник пресс-службы Зарплата.ру Тамара Кайшаури37% горожан рассказали, что если их внешность не подходит под указанные критерии в вакансии, они всё равно попробуют пробиться в интересующую компанию за счет своих навыков и знаний. Большинство же опрошенных заявили, что не станут тратить время на компанию, в которой внешность кандидата важнее опыта.